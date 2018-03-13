13.03.2018, Киев, Владимир Гладков
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ЕС, Украина, Энергетика

В Киеве признали, что “Северный поток-2” будет, несмотря на истерики Порошенко


Украине не хватает твердой руки, чтобы добывать как можно больше газа.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора», отметивший, что и в Европе, и на Украине прекрасно понимают, что ЕС вряд ли откажется от «Северного потока-2», а все требования и истерики Порошенко – это лишь игра на публику.

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«Такие призывы должны быть от нас. Мы обязаны сделать всё для этого, потому что народ не поймёт нашего президента, если он не будет этого требовать, выставлять какие-то вопросы перед ЕС. Это же политическое решение», – объяснил Ехануров поведение Порошенко.

«Нужно, чтобы мы понимали: мы должны добывать на Украине значительно больше газа. Мы должны сделать всё, чтобы страна сама себя обеспечивала газом», – считает экс-премьер.

По его мнению, осуществление такого проекта – это скорее кадровый вопрос, нежели технический.

«Это вопрос важнейший и сложнейший – причём не технически или технологически, а потому, что этому мешают монополии, плюс заинтересованные лица, шкурные интересы многих людей. Всё это не даёт возможности нам сегодня добывать газ. Нужна твёрдая рука, которая бы заставила этих людишек добывать газ», – добавил Ехануров.

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