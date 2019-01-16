В Киеве признали, что украинских моряков сознательно послали на смерть

16.01.2019

Чтобы объявить задержанных за нарушение государственной границы РФ украинских моряков военнопленными, нужно сначала установить факт войны.

Такое мнение “ПолитНавигатору” высказал депутат Верховной рады III и IV созывов, экс-глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков.

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“Как юрист я считаю, что сначала надо определить, идет война или нет. Если объявлена война, то это – военнопленные и, соответственно, на них должны распространяться международные правовые нормы содержания военнопленных. Но поскольку война не объявлена, россияне считают, что их государственная граница нарушена, и они обходятся с нарушителями так, как это положено в международной практике в отношении нарушителей государственной границы”, – сказал Крючков.

По его словам, Украина не хочет официально объявлять войну, поскольку прекрасно понимает, чем это закончится.

Также политик полагает, что украинских моряков подставили, причем “рассчитывали, что будут уничтожены корабли, а сами они погибнут”.

“Они получили четкое указание, которое зафиксировано в судовом журнале – пройти во что бы то ни стало через Керченский пролив. Слава богу, они не погибли. Теперь из них делают героев, и это не то что неуважение, это преступление в отношении их самих. Их подставили, а теперь не хотят защищать, хотят делать героев. Это была сознательная провокация, которая могла закончиться очень трагически. Это бесчестно и в отношении самих моряков и членов их семей”, – резюмировал Крючков.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, задержанные за попытку прорыва государственной границы возле Керченского пролива экипажи катеров ВМС Украины пытаются избежать ответственности за свои действия, по совету адвокатов объявляя себя в суде «военнопленными».