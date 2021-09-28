В Киеве признали, что Венгрия не обязана консультироваться с Украиной о российском газе

28.09.2021 15:56 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Претензии и угрозы Киева к Венгрии из-за подписания долгосрочного контракта с «Газпромом», согласно которому российский газ пойдет в обход Украины, ничем не обоснованы и не будут иметь никаких последствий для Будапешта.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Всеволод Степанюк.

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«Венгрия заботится о выгоде своего населения, своих предприятий, о конкурентоспособности своей экономики. Поэтому она подписала долгосрочный контракт на хороших, выгодных условиях с «Газпромом». Кроме того, от подписания этого контракта выгоду свою получили Сербии и Австрия, через территорию которых будут осуществляться поставки российского газа», – отметил эксперт.

«Что касается возможных жалоб Украины в европейские инстанции, то это совершенно бесперспективно. Ни одним договором с Европейским Союзом, в том числе и соглашением об Ассоциации с ЕС, такие вопросы и не регулируются. И ни одна страна в ЕС не обязана консультироваться с Украиной относительно своих международных дел», – сказал Степанюк.