В Киеве признали, что ядерное оружие не спасает Украину

24.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Наличие у Киева ядерного оружия не помогло бы Украине сохранить территории, а сделало бы ситуацию в стране ещё более опасной.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История показывает, что, учитывая постоянную политическую нестабильность в стране, если бы у нас была кнопка ядерной ракеты – это была бы ещё более опасная ситуация. Некоторые полагают, что если бы у нас было ядерное оружие, то Крым не забрали, но это полная чушь и абсурд. Мы бы что, стрельнули или бросили атомную бомбу? На кого? На Крым, на Москву? Это же полный абсурд», – отметил Грановский.

Также он подчеркнул, что Украина не предприняла никаких мер, чтобы защитить полуостров.

«До сих пор нет расследования, почему бездействовали в ситуации с защитой воинских частей, военных складов, объектов государственного назначения? Любой военный знает, что это невозможно. Значит, кто-то дал приказ? Кто? Да и таких предписаний не может быть, потому что в уставе прописано, что преступные распоряжения можно не выполнять. А в данном случае есть присяга, есть устав, по которому должен действовать военный, без приказа», – добавил эксперт.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, министр обороны Украины Степан Полторак признал, что страна не имеет достаточных сил и материальных ресурсов для создания собственного ядерного оружия.

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