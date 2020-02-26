26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве признали, что Зеленскому больше не видать Путина в «нормандском формате»


Владимир Зеленский и Алексей Гончарук – это ничего не решающие люди, которых наняли изображать президента и премьер-министра.

Об этом youtube-каналу «PolitWera» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все решает не Зеленский, и все решает не Гончарук, конечно, – рассказал он. – И не это правительство. Это ясно, и чем дальше, тем яснее. И на них спихивать все – даже безнравственно, потому что хлопцы попали как кур в ощип».

По словам Быстрякова, Зеленский и Гончарук «поют те песни, которые им заказывают», потому что их наняли, а «своих песен у них нет».

«Зеленский никогда не занимался политикой. Это было не его поле, он работал себе в шоу-бизнесе. Взяли и поставили, потому что сейчас нужно вот такое лицо…

Это понимают и в Москве, и не будут настаивать на том, чтобы опять была встреча в Нормандском формате, потому что, по сути дела, договариваться будет не с кем», – добавил украинский композитор.

В подтверждении слов эксперта стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг слова своего украинского коллеги Вадима Пристайко о якобы готовящейся встрече министров стран-членов Нормандского формата.

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