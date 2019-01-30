В Киеве признали Круты символом подлости и тупости украинской власти

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

В 1918 году лидеры УНР использовали под Крутами студентов как пушечное мясо точно так же, как это было сделано под Иловайском в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Круты – это не только символ героизма студентов, но и символ тупости, безголовости и подлости тогдашнего политического руководства. На самом деле Круты, где фактически подставили молодых людей, кинули их в бой как пушечное мясо, чтобы самим умыть руки в данной ситуации – это очень символично. Это очень напоминает позицию украинской власти во время событий в Иловайске или в Дебальцево», – сказал Бондаренко.

Напомним, накануне около тысячи боевиков контролируемого главой МВД Арсеном Аваковым «Национального корпуса» – политического крыла нацбата «Азов» – прошли вечером с зажженными факелами и файерами по центру Киева в честь очередной годовщины т.н. «подвига героев Крут», когда во время Гражданской войны украинские самостийники бросили необученных студентов на встречу наступающим на Киев большевикам.