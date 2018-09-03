В Киеве признали Украину бесправной колонией США

03.09.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина контролируется из Вашингтона как бесправная колония или безвольный штат.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут приходит очередное письмо, где говорят: «тарифы надо поднять, облгазы убрать». А где поп, где приход? Штатам до наших облгазов какое дело», – возмутился эксперт.

Также он усомнился в самостоятельности украинского государства.

«Мы суверенное независимое государство или мы государство, которое находится под протекторатом США? Если это так, то давайте говорить: «Украина – колония, штат без прав и обязанностей, который управляется из Вашингтона», тогда это письмо абсолютно легитимно, когда генерал-губернатор привозит и говорит: «А ну-ка быстренько выполнили то, что я сказал». Если Украина суверенное государство самостоятельно, так может оно само как-то разберётся, как проводить реформы», – негодует Землянский.

Напомним, что ранее политический эксперт Ростислав Ищенко заявил, что Украина занимает место где-то в последней десятке африканских стран и поэтому междоусобные разборки украинских туземцев не волнуют США.