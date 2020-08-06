06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве призвали добить нежизнеспособную Украину


Поскольку нынешняя Украина нежизнеспособна и обречена на развал, это государство необходимо уничтожить, и построить на его месте новое.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель руководителя Стратегической группы «София» Виктор Щербина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не создав нового процесса, который бы объединял страну, не на уровне идентичности, а на уровне социальных интересов – мы будем постоянно иметь дело с разбегающимся множеством локальных миров, которые будут искать инструменты для своего укрепления и взаимного отторжения, и так далее.

Иными словами, вернуться в архаический доиндустриальный мир, в современной ситуации, не разрушив страну – нереально. Потому идеалы архаического доиндустриального типа, которые популярны в определённых политических кругах, в общем, ведут к тому, что страна будет дальше раскалываться, потому что насилием удержать людей невозможно, удерживать нужно совместными интересами», – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что современная модель Украины нежизнеспособна, поэтому её нужно разрушить и полностью перестроить.

«Маленькая Украина не выживет в современном мире как страна, она должна быть достаточно большой по размеру, а для этого нас должны объединять большие проекты, которые бы требовали участие большого количества людей в единых экономических, политических и культурных процессах.


Если же это будет раскалываться на отдельные колхозы, группы и посёлки городского типа, то такая страна будет не конкурентной и не жизнеспособной в современном мире. Собственно говоря, с моей точки зрения, это специфика того социального состояния, в котором мы сейчас находимся», – заключил Щербина.

Напомним, ранее Олесь Доний заявил, что в украинском обществе произошёл серьёзный политический раскол, в результате которого оно больше не в состоянии мирно сосуществовать в пределах одного государства.

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