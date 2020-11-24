В Киеве призвали к введению смертной казни за бюджетные махинации

24.11.2020, Киев, Игорь Петров

Исчезновение денег, выделенных из бюджета Украины на строительство Музея революции достоинства – это еще один пример государственной коррупции, на которой наживаются те, кто находятся у власти.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не злоупотребление, это не воровство. В постсоветских государствах коррупция является системным элементом. Независимо от того, ведется ли она на большой стройке через субподряды, или через гуманитарные программы, такие как Музей революции достоинства.

Постоянное изымание бюджетных средств через такого рода программы является частью накопления капитала теми, кто у власти. Это системный элемент. Более того, это пополняет их личные счета, обеспечивает конкурентность их коммерческих структур. Это – еще один инструмент эксплуатации.

В вопросах разграбления бюджета я радикал. Нужна не только криминализация статей, связанных с государственными и местными бюджетами, но, возможно, стоит подумать и о восстановлении смертной казни», – сказал Андрей Ермолаев.