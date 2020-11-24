В Киеве заявили о «незаконном членстве» России в ООН

24.11.2020, Киев, Игорь Петров

Запад так и не помог Украине сохранить территориальную целостность, а Россия не должна иметь право голоса в ООН и СБ ООН.

Об этом в эфире UKRLIFE.TV заявил председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все время смотрим: ну когда же Запад нам поможет? Ну, типа, справедливо нас же воспитывали в Советском Союзе – «Голос Америки» этот, «Свободная Европа», ну все же говорили, что права человека – это прежде всего. Ну, ребята, подождите, сейчас смотрим – а у нас внаглую оккупировали Донбасс, Крым. А где же справедливость? Ребята помогите!

Мы так наивно смотрим – помогите! – а они не помогают. Они «помогают» на «озабоченность» там, какие то там, допустим, «Джавелины», поставка, и все остальное. Но воспринимать это как войну против себя… а фактически идет война против принципов, это не только за территории Украины, эта война за ценность за ценности, в том числе за международное право. Украина отстаивает сейчас принципы международного права, а мы не получаем поддержки», – негодует Жовниренко.

По ег8о словам, Россия должна вступать в ООН как все, а ее включение в ООН и СБ ООН как правопреемника СССР – неправомочно.

«Есть устав ООН, и у Украины достаточно рычагов, в том числе и работать в этом направлении. Я уже не говорю о членстве Российской Федерации, которая заняла место СССР в ООН и Совете безопасности. Тут есть вопрос – Украина отозвала свою подпись под решением глав постсоветских государств в декабре 1991 года, по которому передано право членства в ООН от Советского Союза Российской Федерации. Это поднимается вопрос о том, что Россия должна вступать как все.

Сербия вступала как все, она не была как Югославия, она автоматически не приняла членство в Организации Объединенных наций. Точно также и Россия. Тем более, что Российской Федерации нет вообще в уставе ООН, в Совете безопасности, там писали «Союз советских социалистических республик», а нулевой вариант не был достигнут, не было соглашение подписано, опять же, благодаря позиции Украины, что Россия не является правопреемником Советского Союза.

Поэтому до сих пор, в соответствии, опять же, с международным правом, правопреемниками Советского Союза являются все союзные республики Советского Союза, кроме четырех – страны Балтии отказались, потому что они считали, что их оккупировали, и Грузия», – рассуждает Жовниренко.