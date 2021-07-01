В Киеве призвали организовать хакеров для массированных диверсий против России

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские военные и гражданские хакеры должны перейти под управление отрядов теробороны и начать массированные атаки на российские ресурсы.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важный элемент, который может быть упущен в нынешней трактовке территориальной обороны, ведь территориальная оборона – это не только физическое противодействие кому-то ружьём, а также кибербезопасность. Когда хакеры сядут и взломают что-то у противника, например, парализуют банковскую систему – это могло бы решаться на уровне территориальной обороны.

Хотя, параллельно такие же структуры должны работать непосредственно в вооружённых силах. В том числе в территориальной обороне есть целый ряд людей, которые не хотят служить, а если они не хотят служить их не нужно втаскивать, потому что немотивированный солдат в вооружённых силах принесёт Украине больше вреда, чем его присутствие», – призывает экстремист.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» подвергся мощной DDoS-атаке – хакеры направляли на сайт миллионы фальшивых запросов, что привело к временной потере работоспособности ресурса.