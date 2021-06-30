30.06.2021, Москва, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Зеленский создал собственные тербаты, чтобы репрессировать недовольных

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский продавил закон о создании отрядов территориальный обороны для того, чтобы...

Президент Украины Владимир Зеленский продавил закон о создании отрядов территориальный обороны для того, чтобы создать собственную армию и получить возможность осуществлять полноценные репрессии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается закона о территориальных батальонах, где Зеленский впервые под себя создал силовую структуру. Что самое тревожное, это подтверждение того факта, что Зеленский не обладает никакой возможностью управлять ни одной силовой структурой – ни армией, ни полицией, ничем.

Именно это вынудило его создавать эту структуру под себя, этими территориальными батальонами, военизированными подразделениями, будут де-факто управлять гражданские люди, главы администраций, которых назначает Зеленский. Иными словами, исполнительная вертикаль власти будет руководить военизированными подразделениями», – сказал он.

Также журналист отметил, что Зеленский создаёт новый репрессивный механизм против не довольных его властью.

«Против кого это делается, против России? Нет. Против Донбасса? Тоже нет. Это делается исключительно против граждан Украины, которые на отдельно взятой территории будут позволять себе чем-то быть недовольными, в том числе и политикой президента. Это очередной репрессивный механизм против любого инакомыслия», – заключил Кнырик.

Напомним, ранее украинский парламент принял в первом чтении законопроекты, позволяющие увеличить численность ВСУ, создавать отряды теробороны, а также легализовать деятельность диверсантов.

Напомним, ранее во Львове заявили, что всех украинских детей, начиная со школьной скамьи, необходимо забирать на обучения в нацистские организации и готовить к войне с Россией.

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