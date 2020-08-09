09.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Кавказ, Криминал, Россия, Украина
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В Киеве призвали поддерживать террористов на территории РФ


Украина и Грузия должны оказывать поддержку сепаратистским силам внутри субъектов Российской Федерации, которые не только проводят агитационную работу, но и способны сопротивляться с оружием в руках.

Об этом в ходе посвященной конфликту 2008 года в Грузии пресс-конференции, которая проходила в Киеве в государственном агентстве «Укринформ», заявил член правления «Совета внешней политики «Украинская призма» Ярослав Черногор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо поддерживать те национальные группы, которые долгие столетия страдали от российской идеологической машины – это наши природные союзники. Они могут противостоять и они это делают, конечно, не теми масштабами, которыми бы хотелось – где-то в плане культурного развития, где-то доходит и до серьёзнейшего противостояния, я имею в виду самосожжение», – заявил Черногор.

«Конечно, Украина и Грузия способны дать надежду и поддержку тем силам, которые могут не только культурологически поднимать населения, возможно настанет то время, когда они смогут и захотят бороться с оружием в руках», – добавил спикер.

Напомним, ранее националист ВО «Свобода» призвал поддерживать всеми возможными способами сепаратистские движения в России.


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