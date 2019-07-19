В Киеве призвали поступить с Крымом и Донбассом по рецепту Шарля Де Голля

19.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина – это страна, размеры которой превышают размеры нации, поэтому быть унитарной она больше не может.

К власти должен прийти новый «Шарль Де Голль», который сможет отказаться от каких-то территорий в пользу сохранения мира и основной части страны.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тут же проблема очень простая, если уйти от военных аспектов. В чем проблема? Проблема в том, что называется кризисом территориального государства, когда нация меньше, чем государственная территория. Потому что Крым и Донбасс, они русскоязычные и прорусские. Не просто русскоязычные украинцы, как в Одессе, Харькове, Запорожье – просто прорусски настроены в большинстве своем… Это война за государство-нацию, какой она будет без Крыма, без Донбасса, может в таких-то территориях, но зато она может быть такая-то», – объясняет Карасев.

По его словам, у Украины может быть три варианта разрешения кризиса в Донбассе.

«Первое – военным путем освобождаем эти регионы и возвращаем туда украинскую культуру, флаг, сознание – ту модель нации, которую генерирует Галичина на протяжении 30-ти лет.

Есть второй вариант – отказаться от этих территорий, строить моно нацию, однородную культуру, экономику, которая ориентирована на Европу.

И есть третий вариант – децентрализация государства. И тут вариантов много может быть от конфедераций, до федераций и автономного статуса или до децентрализации местного самоуправления», – предлагает политолог.

Новая команда во главе с президентом Зеленский, по мнению эксперта, должна пойти по примеру французского президента Шарль де Голля и отпустить неспокойный регион.

«Кто возьмет на себя ответственность дать автономию, федеративный статус этим регионам, сдвинув таким образом внутреннюю структуру Украины от унитарности в сторону какой-то федеральной, конфедеральной или автономистской структуры?

Это может только лидер, который чувствует силу, как, например, Де Голль отказался от Алжира. Это же тоже была рана – или воевать надо было за Алжир либо отказаться от Алжира. А не хотели французы отказываться от Алжира, там жило французов полтора миллиона человек.

Но он пришел и сказал, что нет решения, решение только одно может быть – отказаться от Алжира и начинать строить пятую республику. Вот что-то такое должна сделать сейчас новая команда и новый президент», – заключает Карасев.