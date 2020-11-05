В Киеве призвали воевать, «пока существует Россия»

05.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Война между Украиной и Россией, которая якобы длится уже многие сотни лет, закончится только после «исчезновения агрессора».

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил украинский десантник, экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не отделяю войну в Донбассе от всего остального, чем больше я изучаю вопрос взаимоотношений России и Украины, я вижу, что эта война продолжается не одну сотню лет: моменты оккупации, моменты запрета украинского языка, попытки уничтожить украинцев как отдельную нацию, попытки убрать украинскую идентичность, оккупация – как в пределах страны, так и культурно.

Эта война в тех или иных формах продолжается уже очень долго, и я не вижу окончания этой войны, пока существует Россия», – отметил Ананьев.

Напомним, ранее социолог Евгений Копатько заявил, что идёт стремительное сокращение русскоговорящих людей в мире и, в первую очередь, на Украине, где аргументации, такие, как разрешение говорить на русском языке в тех же ток-шоу, играют роль ширмы, за которой необратимый процесс украинизации страны.