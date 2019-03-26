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26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, США, Украина
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В Киеве призвали забыть о международном праве после новостей из США

Решение президента США признать оккупированные Израилем сирийские Голанские высоты частью еврейского государства может негативно отразиться на позициях Украины.

Об этом в колонке, опубликованной киевским интернет-изданием “Апостроф”, пишет директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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“Если говорить о том, будет ли признание Голанских высот частью Израиля иметь влияние на позицию международного сообщества и США по аннексии Крыма, то это будет зависеть не от позиции сообщества, а от субъектности Украины. В ситуации с Голанскими высотами Сирия потеряла субъектность, что в конечном итоге привело к этому шагу со стороны Белого дома. Если Украина потеряет субъектность, то с нами считаться не будут”, – предупреждает эксперт.

При этом он утверждает, что “после того, что произошло в 2014 году”, международное право сейчас почти не действует.

“Забудьте о международном праве и международных институтах, они импотентные. Почти все уже говорят об импотенции ООН; только ленивый, кажется, с 2014 года не говорил, что международное право не работает. Можно говорить все, что угодно, но сейчас ключевыми являются вопросы солидарности, единого подхода с точки зрения союзов – ЕС, НАТО, а также альянсов. Вот это работает. Система международного права и соблюдения мира разрушается на глазах, и разрушают ее все актеры”, – резюмировал Семиволос.

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