Выборы
//exit;
26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

В Киеве паника: Трамп отправил в мусорку позицию США по Крыму

В Москве тихо радуются подписанию президентом США Дональдом Трампом документа о формальном признании суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Об этом в в своем блоге пишет эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илья Куса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Спасибо, Дональд, за помощь. Отныне, позиция Штатов по Крыму и многим другим подобным вопросам ничтожна и не имеет моральной основы. Крымскую декларацию можно выбросить в мусорку, заложенные в ней ценности и принципы более не работают. Где-то в Москве решению Трампа признать аннексию Голан тихо радуются. Мировой порядок, основанный на праве силы, выстраиваемый администрацией Трампа, прекрасно работает в интересах России”, – пишет эксперт.

По его словам. принятое в США решение стало “еще одной мощнейшей торпедой под старый мировой порядок и международное право, к которому апеллировать всё сложнее”.

“Отныне позиция США в мире ослабеет, а их союзники ещё больше отдалятся от Вашингтона, всё больше замыкаясь на эгоцентризме и национальных интересах как о единственном способе выжить в таком новом, диком и беспредельном мире. Украина в этой конфигурации, к сожалению, проигрывает”, – резюмирует Куса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть