В Киеве паника: Трамп отправил в мусорку позицию США по Крыму

26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Москве тихо радуются подписанию президентом США Дональдом Трампом документа о формальном признании суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Об этом в в своем блоге пишет эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илья Куса.

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“Спасибо, Дональд, за помощь. Отныне, позиция Штатов по Крыму и многим другим подобным вопросам ничтожна и не имеет моральной основы. Крымскую декларацию можно выбросить в мусорку, заложенные в ней ценности и принципы более не работают. Где-то в Москве решению Трампа признать аннексию Голан тихо радуются. Мировой порядок, основанный на праве силы, выстраиваемый администрацией Трампа, прекрасно работает в интересах России”, – пишет эксперт.

По его словам. принятое в США решение стало “еще одной мощнейшей торпедой под старый мировой порядок и международное право, к которому апеллировать всё сложнее”.

“Отныне позиция США в мире ослабеет, а их союзники ещё больше отдалятся от Вашингтона, всё больше замыкаясь на эгоцентризме и национальных интересах как о единственном способе выжить в таком новом, диком и беспредельном мире. Украина в этой конфигурации, к сожалению, проигрывает”, – резюмирует Куса.