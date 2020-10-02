В Киеве призвали Запад закошмарить Путина, как Лукашенко

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия и Белоруссия – это два последних диктаторских режима, которые существуют на северном полушарии, а потому отношение Запада к Владимиру Путину должно быть таким же, какое существует к Александру Лукашенко после его инаугурации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уровень наших отношений сейчас будет реально понижен. Я думаю, что никаких обращений в адрес того, кого называют Александром Лукашенко, теперь не будет. Отношения перейдут на уровень послов, не более. Думаю, будет понижен уровень всех контактов до максимума, это будет уровень министра, а может и профильного замминистра иностранных дел, но не выше.

Это свидетельствует о том, что на то время, пока Лукашенко будет при власти, визитов на высшем уровне не будет, общих мероприятий на таком уровне не будет, будет текущая политическая и экономическая работа, но на соответственно заниженном уровне», – заявил экс-министр.

Отвечая на вопрос о том, были ли ещё подобные прецеденты в дипломатической практике, Огрызко указал на Москву.

«Что касается стран-соседей, собственно, у нас не было никаких поздравлений президенту Путину или пану Путину, которого в очередной раз или выбрали, или обнулили, или переназначили. Кстати, не было и каких-то протокольных мероприятий, когда там были последние президентские выборы.

Мы не признаём страны, которые относительно нас проводят агрессивную захватническую политику, имеется в виду РФ, или грубо нарушают права человека или фальсифицируют выборы. Так что тут Россия и Беларусь идут в одной связке, потому что это два последних диктаторских режима, которые существуют на северном полушарии», – рассуждает дипломат.

«Это режимы одного порядка, и было бы очень хорошо, если бы наши западные партнёры поняли, что, наказывая (караючы, укр – ред.) Лукашенко, они должны также наказывать и Путина ещё больше, потому что, собственно, говорится об одном и том же», – добавил Огрызко.

Ранее на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет официально называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии, упоминая отныне только его имя и фамилию без должности.