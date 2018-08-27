В Киеве продолжается скандал с поимкой русского шпиона в СБУ

27.08.2018, Киев, Максим Карпенко

В Киеве продолжается скандал вокруг ареста сотрудника СБУ, который обвиняется в тайной работе на Россию. Капитан Андрей Васьковский был задержан несколько дней назад – его пытают, чтобы выбить признание.

Об этом в своем блоге заявил его адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зверски задержанного с 14 на 15 августа, избитого и замученного капитана СБУ Васьковского Андрея срочно переводят на Лукьяновское СИЗО! Вот вам и шпион! Ничего не сказал, значит, бросят на пресс-хату», – заявил Рыбин.

Сочувствующий националистам бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский публикует свою версию задержания Васьковского.

По его словам, «шпион» был из числа остающихся в СБУ «ватников», самостоятельно вышел на российские спецслужбы с предложением о сотрудничестве. Однако, при переводе из одного департамента СБУ в другой, его выдал полиграф как «склонного к предательству», и с тех пор его «вела» внутренняя безопасность.

«Сразу после перевода в ДКР (Департамент контрразведки) начал тупо фотографировать грифованные документы. Это уже записывалось. Очень радостно реагировал, когда удавалось сфотографировать документ. Восклицал «Йесс! Получилось!». Документы, естественно, уже были или малозначащие, или липовые. Но долгой игры не получилось, россияне игру поняли. Когда Васьковского взяли, действительно дали п…ды. Сразу признался. Сразу по команде российского консула появился адвокат Рыбин. Естественно, пошел в отказ от предыдущих показаний. Но это уже не суть важно», – пишет Речинский.

В свою очередь, Рыбин обвинил Речинского в заказной работе: «Похоже, Речинский отрабатывает. Будет отличным свидетелем в деле о пытках и избиении капитана СБУ Васьковского, которого, напомню, с 14 по 15 августа 2018 года прямо на рабочем месте на Владимирской, 33 мясники из УВБ жестоко приняли и потом всю ночь измывались над ним, катая по городу и принуждая дать показания на видеокамеру. Привет генералу армии Грицаку, поощряющему и покрывающему такую мерзость».

Рыбин напомнил, что подобным образом украинским силовикам удалось выбить признательные показания у обвиняемой в госизмене Дарьи Мастикашевой: «А где-то в Днепровском СИЗО уже год сидит Дарья Мастикашева, которую также тупо били и пытали, записали видео, а потом Грицак это все показал на брифинге! Похоже, служба превратилась в галимый мясокомбинат».

Ранее Днепровский суд Днепродзержинска отказался принимать во внимание тот факт, что Мастикашева перед признанием подвергалась избиением и пыткам. Рыбин также заявил, что единственное, на чем держится режим Петра Прошенко, – это террор и насилие.