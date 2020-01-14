В Киеве продолжают искать русский след, несмотря на заявления Ирана

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киеву нельзя соглашаться с официальной версией гибели лайнера МАУ под Тегераном, чтобы попытаться обвинить во всём Россию, связав эту трагедию со сбитым в 2014 году над Донбассом «Боингом».

Об этом в эфире украинского «5 канала» заявила бывшая председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы увидели, что нет единого мнения [среди украинского руководства], и даже председателем комитета было сказано, что это не теракт. Поэтому они не могут до конца согласовать текст, потому что оппозиция чётко требовала, кроме усиления санкций и полноты расследования, не соглашаться с версией, что это было сделано случайно, и никакого умысла не было, что будет иметь потом юридические последствия. Посмотрим, в какой финальной версии всё-таки будет согласован текст постановления Верховной рады.

Почему это чрезвычайно важно: в самом обращении Зеленского мы, во-первых, не услышали никаких параллелей с сбитым в 2014 году «Боингом», а это фактически теракт…Какое ключевое задание Украины? Доказать, что именно Россия совершила теракт в 2014 году, ведь даже сейчас мы знаем, чьего производства была ракета, которая сбила наш пассажирский самолёт…Я не очень верю в версию, что самолёт был сбит случайно, несмотря на то, что КСИР взяли всю ответственность на себя», – заявила Гопко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», уже даже боевики «АТО» начали разоблачать ложь украинской пропаганды, заявляя, что у Киева нет поводов обвинять Москву, так как Иран давно самостоятельно управляет советскими системами ПВО.