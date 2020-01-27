27.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Израиль, Политика, Скандал, Украина
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В Киеве продолжают разоблачать израильское вранье Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поддался давлению праворадикалов и совершил ошибку, показательно отказавшись от участия в форуме, посвященном жертвам Холокоста, который состоялся на прошлой неделе в Израиле.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, идея Зеленского преподнести свой демарш как жест доброй воли выглядит популистской.

«Сам факт того, что Зеленский принял приглашение израильского правительства, полетел в Израиль, и вдруг не явился на центральное мероприятие, где его все ждали, это удивительное решение. Я считаю, что дипломатически это ошибочно. Он сказал, на простом языке, что организаторы, израильская сторона, не справились с организацией мероприятия, не обеспечила пострадавших, выживших в Холокосте местами, что президент Украины вынужден из-за этого пожертвовать своим местом.

Но те, кто разбирается в организации подобных мероприятий, прекрасно понимают, что эти места именные, их нельзя ни передать, ни продать кому-то, что никто не может войти по приглашению Зеленского и делегации в этот зал, потому что есть система охраны, потому что каждый приглашенный предварительно отбирается и контролируется. Там же были руководители более, чем 30 государств мира ведущих. Поэтому нет такой системы «а я не пойду, пусть пойдет кто-то другой». Это чистый популизм, и мне кажется, что Зеленский просто поддался давлению на него националистов из Украины», – заявил Суслов.

Напомним, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский, который не получил права выступить на форуме в Израиле, прилетел в Иерусалим, но отказался участвовать в мероприятии.

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