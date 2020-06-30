В Киеве продолжают унижать и издеваться над русскими

30.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Киевский «Театр на Подоле», построенный компанией Roshen экс-президента Петра Порошенко, отказался общаться со зрителями на русском языке и выставил скриншот своего «диалога» на всеобщее обозрение.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», зритель обратился к администрации театра в соцсетях, чтобы уточнить расписание.

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Когда ему ответили на украинском, то администрацию попросили перейти на русский язык. На это в театре ответили: «Я же украинский театр, потому владею или украинским, или английским. Как «МакДоналдс».

Украинский общественник Александр Скубченко в своем блоге отмечает, что позиция администрации театра не мешает ему играть спектакли на русском языке.

«У них в репертуаре, чтобы было понятно, «Дядя Ваня» Чехова на русском языке. То есть русского языка в репертуаре «украинского театра» хватает. Но ответить зрителю на русском языке — они сразу упоротые дебилы», – считает Скубченко.

Как сообщал ПолитНавигатор, ущемление прав русскоязычных граждан Украины продолжается в самых разных сферах.