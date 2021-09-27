В Киеве прогнозируют, что без Меркель отношения с Германией останутся холодно-стабильными

27.09.2021 11:52 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

По итогам выборов в Германии понятно, что основу будущей правящей коалиции составят нынешние партии власти, что означает неизменность внешнеполитического курса Германии.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Курс Германии в отношении Украины не изменится. Победа «Зелёных» не состоялась, любой формат коалиции предусматривает участие в ней нынешних партии власти – или ХДС/ХСС, или социал-демократов, или тех и других вместе. Поэтому это означает неизменность курса в отношении Украины, в отношении России, достройку «Северного потока-2», продолжение попыток урегулировать проблемы в Украине через нормандский и минский форматы, чуть большую суверенность в европейских делах, фокус на Балканах, на интеграции Балкан в Европейский Союз, прагматичные отношения, попытка выстроить правила нового холодного мира с Российской Федерацией», – считает эксперт.

«Для Украины эти выборы означают стабильность во взаимоотношениях с немецкими партнерами. Но это стабильность в последний год была достаточно холодной стабильностью, без особой дружбы. Более того, если основу коалиции составит ХДС/ХСС, то Украине могут припомнить её отношение к Меркель вовремя её визитов Киев», – считает политолог.