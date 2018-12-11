11.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Криминал, Политика, Украина
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В Киеве произошли столкновения между боевиками и полицией

В Киеве боевики из неонацистских «Национальных дружин» пытались захватить здание торгового центра «Дарница».

Захвату противостояли полицейские и люди в балаклавах без опознавательных знаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обе стороны конфликта называют друг друга рейдерами и заявляют, что отстаивают интересы собственников.

Прибывший на место спецназ полиции вытеснил радикалов из здания и выставил оцепление.

При этом, националисты уверяют, что пытались воспрепятствовать захвату ТЦ по просьбе арендаторов помещений.

«К Национальным Дружинам обратились украинские предприниматели, арендаторы нежилых помещений в торговом центре «Дарница» с просьбой противостоять рейдерскому захвату… Нацдружины не являются ни одной из сторон этого конфликта, но мы обещаем, что сделаем все возможное, чтобы проблема решилась законным путем», – заявили в «Нацдружинах».

При этом, пишет киевское СМИ «Информатор», причиной конфликта является тот факт, что у торгового центра два собственника, которые не могут поделить здание между собой и с 2016-го года находятся в судебных тяжбах.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что активисты молодежного крыла радикальной националистической партии «Свобода» заблокировали торговый центр «Ocean Plaza» в Киеве.

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