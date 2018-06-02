02.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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В Киеве проходит шествие против гей-парада
В центре Киева проходит шествие «за семейные ценности», которое собрало противников анонсированного в украинской столице на 17 июня гей-парада. К сегодняшней акции присоединились и украинские националисты.
«Марш в защиту семьи. Несколько тысяч украинцев вышли против ЛГБТ-политики в нашей стране. Это происшествие, скорее всего, останется незамеченным. В отличии от внимания к «прайдам» (гей-парадам – ред.), тут всего две-три камеры журналистов», – говорится в сообщении группировки С14.
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Метки: гей-парад
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21:24 1 июняГрицак и Луценко срочно оправдываются перед послами G7 за историю с Бабченко
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11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
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12:57 2 июняСербский доброволец из армии ДНР о наступлении ВСУ: Мы их ждём
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12:23 2 июняУкраинское ТВ: Донбасс запугивали, спаивали или расстреливали
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
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11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
23:54 1 июняПрезидент Эстонии негодует: ЕС нормализует украинский конфликт
23:42 1 июняГеращенко истерит из-за результатов выборов в Италии
23:39 1 июняЭкс-главред Forbes: Порошенко сделал почти невозможное
23:23 1 июняРешение украинского кризиса не растянется на десятилетия
23:00 1 июняКиевский пропагандист сообщил о женитьбе комбрига ВСУ на волонтерке “АТО”
22:50 1 июняУкраинцам пояснили, почему ЕС не руководствуется “европейскими ценностями”
22:40 1 июня«Убийство» Бабченко станет классикой фейка
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22:14 1 июняВ Британии Russia Today обложили десятью уголовными делами
22:07 1 июняРасследование: журналисты выставили на обозрение “грязное белье” замглавы СБУ
21:53 1 июняПорошенко решил утереть нос России и построить мост через Дунай
21:43 1 июняЛукашенко призвал Россию искать позитив во вступлении Украины в НАТО
21:30 1 июняЛукашенко винит в конфликте на Донбассе противостояние Запада и России
21:24 1 июняГрицак и Луценко срочно оправдываются перед послами G7 за историю с Бабченко
21:12 1 июняНемецкий суд отклонил жалобу к “Северному потоку-2”
21:00 1 июняПольские паны в панике: сбор клубники под угрозой – украинцев не хватает
20:37 1 июняРуководство “Нафтогаза” выписало себе гигантскую премию за победу над “Газпромом”
20:20 1 июняЭкс-министр: «Запад обязан найти деньги для Украины»
20:06 1 июняУкраинский ведущий захрюкал в прямом эфире меджлисовского канала
19:52 1 июняВ селе под Киевом местный житель украл церковные колокола, чтобы купить водки
19:36 1 июняУкраинское консульство в России прекратило выдачу загранпаспортов
19:28 1 июняАбрамович окончательно стал израильтянином
19:18 1 июняВ Луганской области местные жители разобрали на металлолом железную дорогу
19:06 1 июняYouTube заблокировал канал украинского пранкера, глумившегося над трагедией в Кемерово
18:59 1 июняПолитолог обьяснил, почему Гройсман не хочет быть Яценюком
18:55 1 июняУкраинец подорвал себя гранатой на глазах у бывшей жены
18:25 1 июняБабченко придется сдавать экзамен на знание украинской мовы
18:18 1 июняНа Украине взялись за “липовых” участников боевых действий
17:57 1 июняАркадию Бабченко посоветовали бежать из Украины
17:44 1 июняЕвропа спасла Львов от «мусорной блокады» Порошенко
17:32 1 июняКонец операции «Facepalm»
17:32 1 июняЗа месяц «ООС» ОБСЕ насчитала 35 жертв среди гражданского населения Донбасса
17:11 1 июня«Вы понимаете глубину п…ца?!» – украинский телеведущий в шоке от дела Бабченко
16:56 1 июняВ штабе ВСУ – разборки из-за резко возросших потерь на Донбассе
16:49 1 июняБабченко предложили сдать российский паспорт и ждать смерти
16:40 1 июняКлимкин совершил дипломатический суицид
16:31 1 июняПолитолог: Первостепенная задача – завалить режим Порошенко
16:07 1 июняУкраину ждут военные потрясения
14:26 2 июняУже через год Россия отправит Украину в экономический нокдаун
14:16 2 июняУкраина признала проигрыш в газовой войне
14:05 2 июня«Русские не сдаются!» – в Риге прошел марш против закрытия русских школ
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:30 2 июняЧто же наделал Порошенко?! – трубадур Майдана кусает локти
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
23:42 1 июняГеращенко истерит из-за результатов выборов в Италии
22:34 1 июняМосийчук нашел в Киеве “российского резидента”, “координирующего политубийства”
22:14 1 июняВ Британии Russia Today обложили десятью уголовными делами
21:43 1 июняЛукашенко призвал Россию искать позитив во вступлении Украины в НАТО
19:28 1 июняАбрамович окончательно стал израильтянином
17:32 1 июняКонец операции «Facepalm»
16:49 1 июняБабченко предложили сдать российский паспорт и ждать смерти
16:31 1 июняПолитолог: Первостепенная задача – завалить режим Порошенко
16:17 1 июняВ Москве заявляют о необходимости строить аналог Крымского моста в Иран
15:59 1 июняНовый экономический кризис накроет Украину, но пощадит Россию
14:56 1 июняМалайзия отказалась играть в антироссийские игры США
13:40 1 июняВышинский обратился к Путину и рассказал о совместных делах с Порошенко
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19:50 31 маяМалазийский министр: нет убедительных доказательств вины России в деле MH17
19:22 31 мая“Минская” переговорщица Порошенко обозвала представителей Донбасса “обезьянками Путина”
15:17 31 маяНа Украине нашли новый способ лишить Россию права голоса по миротворцам на Донбассе
15:07 31 маяПризнает ли Ватикан российский Крым? – новая интрига
15:01 31 маяДля Германии и Франции Россия важнее нас! – депутат-русофобка закатила истерику в эфире
14:57 31 маяРусская угроза: У Порошенко обещают фейковую базу ВМС Украины на границе с Крымом
14:12 31 маяВ стремлении насолить России Украина пошла на нарушение собственной Конституции
13:39 31 маяРоссия без шума методично бьет Украину в Азовском море
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10:32 31 маяРФ будет действовать тихо, но эффективно в случае наступления ВСУ
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17:22 30 маяВ убийстве Бабченко появился меджлисовский след
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14:04 30 маяУкраина не давала ОБСЕ говорить правду о войне в Донбассе
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12:17 30 маяКаково это – лизать американский сапог за деньги?
Спасибо!
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