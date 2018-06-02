02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве проходит шествие против гей-парада

В центре Киева проходит шествие «за семейные ценности», которое собрало противников анонсированного в украинской столице на 17 июня гей-парада. К сегодняшней акции присоединились и украинские националисты.

«Марш в защиту семьи. Несколько тысяч украинцев вышли против ЛГБТ-политики в нашей стране. Это происшествие, скорее всего, останется незамеченным. В отличии от внимания к «прайдам» (гей-парадам – ред.), тут всего две-три камеры журналистов», – говорится в сообщении группировки С14.

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