В Киеве прошел очередной митинг против возобновления карантина

29.08.2020, Киев, Игорь Петров

Около сотни человек собрались у памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской площади в Киеве на митинг против возобновления карантина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди держали в руках плакаты с надписями «Маски – атрибут покорности, пропуск в помещение – это бессмысленно!», «Требуем расследования карантина», «Я защищаю свое здоровье и жизнь против противоправных посягательств», «Я имею право на свободу и личную неприкосновенность», «Маски и изоляция разрушают здоровье людей», «Хватит нас дурить», «Кто зарабатывает на масках?»

Перед собравшимися выступил Дмитрий Павличенко – во времена Януковича сидевший в тюрьме по подозрению в убийстве судьи, но объявленный националистами «политическим заключенным» и выпущенный на волю после Евромайдана.

Теперь Павличенко является главой общественной организации «Защита обычных людей». Он заявил, что никаких оснований для объявления карантина не было, никто не видел большого количества больных.

Постановление о введении режима карантина весной было принято незаконно, поскольку правительство в день его принятия, 11 марта, не собиралось на заседание , т.е. не могло принимать никаких документов.

«Все, что было – подделка документов. С другой стороны, это был заговор против украинского народа и государственная измена. Когда мы изучили это постановление № 211, мы выяснили, что в тот день не было никаких постановлений. В этот день правительство не собиралось. Мы запросили стенограмму заседания правительства – стенограммы не было. Только стенограмма имеет юридическую силу, уже после нее создается постановление. Ничего этого не было», – сказал выступающий.

Напомним, что вчера возле Кабмина Украины против нового карантина митинговали представители среднего и малого бизнеса – в частности, рестораторы и работники турфирм.