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09.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина
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В Киеве прощаются с Донбассом

Закрепление в Конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО делает еще более туманными перспективы урегулирования кризиса на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог-международник Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже многие политики делали заявления о том, что Донбасс является средством удерживания Украины от крена в сторону НАТО. Поэтому внесение изменений в Конституцию, действительно, не помогает урегулированию проблемы Донбасса, которая находится в глухом тупике.

После внесения изменений в Конституцию он стал еще более тупиковым. Поэтому нельзя исключать, что могут быть какие-то локальные обострения на Донбассе.

По большому счету, если говорить о его перспективах возвращения под суверенитет Украины, то они становятся еще более отдаленными», – сказал Воля.

 

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