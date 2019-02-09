В Киеве прощаются с Донбассом
Закрепление в Конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО делает еще более туманными перспективы урегулирования кризиса на Донбассе.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог-международник Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже многие политики делали заявления о том, что Донбасс является средством удерживания Украины от крена в сторону НАТО. Поэтому внесение изменений в Конституцию, действительно, не помогает урегулированию проблемы Донбасса, которая находится в глухом тупике.
После внесения изменений в Конституцию он стал еще более тупиковым. Поэтому нельзя исключать, что могут быть какие-то локальные обострения на Донбассе.
По большому счету, если говорить о его перспективах возвращения под суверенитет Украины, то они становятся еще более отдаленными», – сказал Воля.
Метки: Статус Донбасса
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