В Киеве пугают ЕС «Орешником» – и требуют сбивать его из Польши
Чтобы обезопасить себя от российских ракет и дронов, ЕС должен передать Украине сто истребителей – и закрыть небо над Польшей, сбивая с ее территории российские ракеты над Украиной.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Удар Орешником напоминает, что подход в организации противовоздушной и противоракетной обороны должен быть системный. Мы давно это предлагаем, и союзники видят, что усиление этой обороны будет более эффективной в случае кооперации с Украиной.
Уже поляки к этому пришли, после удара 10 сентября. И запрашивают наших инструкторов, говорят, что готовы к формированию совместной ПВО, и вообще делают заявление, что надо закрывать небо Украины, а в дальнейшем и в Польше», – уверял Романенко.
«Пару лет назад инициатива была, что 100 истребителей от Европы, которые бы обеспечили закрытие неба. Есть потенциал. Но, к сожалению, он до сих пор не реализован. Работу над этим надо продолжать.
Конечно, надо закрывать и небо над Украиной, и над Польшей, и вообще над Европой. И с точки зрения прикрытия от аэродинамических целей, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные аппараты. Вместе делать это эффективнее», – вещал укро-генерал.
