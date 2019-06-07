В Киеве пугают Россию Слепаковым и Галустяном

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины якобы является опасным прецедентом для России.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России, что вы думаете, руководство хочет, чтобы тут успех был у Зеленского? Это же тоже пример не очень для них положительный. Потому что где-то Слепаков ходит, Галустян и так далее. Это прецедент», – заявил Карасев.

Ранее экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что Россия сможет разговаривать с Украиной только тогда, когда президентом РФ станет комик Михаил Галустян.