В Киеве рапортуют о «блестящей» операции СБУ по похищению и спаиванию отставного зенитчика ДНР

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Похищенный спецслужбами Украины с территории ДНР бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады Владимир Цемах, произнося в одном из видео «запиканное» матерное слово из трёх букв с явно читающейся по губам буквой «у» посередине, все равно имел в виду установку «Бук», которой сбили малазийский «Боинг» в 2014 году.

На этом в эфире YouTube-канала «UMN» настаивает журналист-майданщик, офицер АТО Дмитрий Лиховей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Лиховея нисколько не смущает, что попытка украинских пропагандистов выдать известный мат за «Бук», – подробно разоблачена интернет-пользователями.

«Это ватник-сепар, дядька, которому 4 дня назад уже в СИЗО СБУ исполнилось 58 лет. Он сам из города Снежное, он там жил, донбасская идентичность, он глава ОСМД на какой-то улице, у неё такое смешное название, по-моему, 25 лет какой-то чухни, что-то такое. Но, соответственно своим взглядам, когда начался майдан и началась война, он встал на сторону так называемого ополчения.

Как выглядит это ополчение, мы видим по его рассказам в YouTube-канале Раменской районной организации партии «Родина» Дмитрия Рогозина, которые с 2015 года висят, и никто их не уничтожал. Всё российское укомплектование и оснащение, он как ветеран Афганистана имел соответственный опыт и возглавил роту противовоздушной обороны в Снежном, а тогда, когда линия фронта была ещё не постоянной, это недалеко от Саур-Могилы, там происходили активные боевые действия, это всё касалось активных боёв с ВСУ», – разглагольствует АТОшник.

«Конечно, можно догадаться, но он об этом в тех интервью не говорил, что он принимал участие в сбитии украинских вертолётов военных и самолётов, но сам он рассказывает, например, о том, что в августе 2014 года его подразделение ПВО из ЗУшки, а мы знаем, что ЗУшки применяются не только для стрельбы по вертолётам и другим низколетящим целям, но и, в том числе, наша бригада применяла их по пехоте, по танкам, ещё по чему-то. Они уничтожили колонну 30-й Павлоград-Волынской механизированной бригады ВСУ, там погибли четверо военнослужащих», – рассказывает Лиховей.

Атошник не преминул похвастать, как «уникально» украинские спецслужбы провели данную операцию по похищению пожилого раненого отставника, филигранно напоив мужчину и скрытно доставив на подконтрольную Киеву территорию.

«Вот уникальная операция, когда такого чёрта вывезли из абсолютно глубокого тыла, приехали то ли СБУшники, то ли Силы специальных операций, по крайней мере, украинские, два работника спецслужб поселились в том подъезде, где он жил уже демобилизованный, с женой, работал физруком и явно очень бухал. Выставили ему магарыч, накачали то ли алкоголем, по версии сепаров психотропными веществами, но мне кажется, что ему достаточно алкоголя, и по поддельным документам в виде парализованного пенсионера на его же машине вывезли через КПВВ «Марьинка» на украинскую территорию, это ещё было, как оказалось, 27-го числа, вывезли его 28-го в День Конституции, такой подарок украинскому обществу, а 29-го Шевченковский райсуд в Киеве его арестовал на два месяца», – ликует Лиховей.

Также экс-атошник утверждает, что Цемах якобы является полезным для обвинения России свидетелем по делу сбитого 5 лет назад в небе над Донбассом малазийского «Боинга».

«И будто бы это всё совпадает по времени с новостями о том, что дело сбитого «Боинга» доходит до суда в Нидерландах, и там даже уже назначена дата, весной следующего года начало заседания. Вот этот товарищ тогда в одном из интервью, которые я упоминал, рассказал, что он прятал этот ЗРК «Бук» после того, как он сбил самолёт. Слово запикано, но это, очевидно, «Бук». И он может быть одним из свидетелей с той стороны, который предоставит показания об участии России в сбитии малазийского «Боинга», – уверяет «журналист».

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