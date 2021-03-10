В Киеве расписали прелести оккупации Донбасса и Крыма Украиной

10.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После гипотетического возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева, в этих регионах будут созданы военно-гражданские администрации, состоящие из местных жителей, ранее воевавших в «АТО» и «ООС» против собственных земляков.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель центрального штаба запрещенного в РФ «Нацкорпуса» Сергей Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что никакого вопроса быстрого восстановления местного самоуправления на этих территориях (Донбасс и Крым – прим. ред.) в принципе не может быть, это абсолютно нереально. Поэтому на этих территориях предлагается вводить военно-гражданские администрации, которые будут работать до тех пор, пока не пройдёт весь процесс демилитаризации этих территорий, а также украинизации информационного пространства.

Мы предлагаем срок действия военно-гражданских администраций от 7 лет, но лично я предлагаю 18 лет, потому что это бы дало возможность, чтобы на выборы пришли граждане, которые родились и выросли под украинским флагом и в украинском информационном пространстве», – сказал он.

Также националист отметил, что к работе военно-гражданских администраций Крыма и Донбасса должны будут привлекаться участники «АТО» и «ООС».

«Также важным вопросом является то, чтобы к военно-гражданским администрациям были привлечены уроженцы этих территорий, которые принимали участие в «АТО» и «ООС» или занимались волонтерской деятельностью. Более того, мы уже сегодня должны начинать формировать этот кадровый резерв», – рассуждает нацист.