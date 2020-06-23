В Киеве расшаркались перед поляками и выразили готовность на всё

23.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

После получения Украиной статуса «члена программы расширенных возможностей» НАТО, в Киеве надеются на дальнейшие интеграционные процессы на североатлантическом курсе и всякое содействие в этом направлении со стороны Варшавы.

Об этом в ходе XII сессии Парламентской ассамблеи Украина-Польша заявил депутат «Слуги народа» Олег Воронько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях современных вызовов и угроз важным сегментом в диалоге наших стран является военно-политическое и военно-техническое сотрудничество. На Украине высоко ценят активное участие Польши в усилении военного потенциала нашего государства, достижений совместимости ВСУ с силами стран НАТО.

Важную роль отыгрывает присутствие польских военных инструкторов в объединении многонациональной группы подготовки личного состава подразделений ВСУ. Существенное значение для приобретения взаимосовместимости с силами НАТО имеет привлечение украинских подразделений к общим учениями, которые происходят на территории Польши.

Одним из ярких примеров сотрудничества наших стран является деятельность военной литовско-польско-украинкой бригады им. князя Острожского, которая уже достигла боеготовности до участия в международных миротворческих операциях», – заявил Воронько.

Кроме того, по его словам, дополнительные возможности польско-украинское военное сотрудничество приобретает после присоединения 12 июня 2020 года Украины к программе расширенных возможностей НАТО. Депутат поблагодарил НАТО и Польшу за соответственное решение в этом вопросе.

«Уверены, этот шаг является не только признанием весомости Украины для укрепления евроатлантической безопасности, но и важным этапом на пути к будущему полноправному членству Украины в Альянсе.

Мы искренне благодарны Польше, которая последовательно поддерживает евроинтеграционные и евроатлантические устремления Украины, постоянно акцентирует внимание на необходимости сохранения политики открытых дверей для новых стран-членов, отстаивает важные решения для укрепления обороноспособности нашей страны, является участником трастовых фондов НАТО, одним из наибольших контрибуторов ОБСЕ на Украине и активным партнёром сотрудничества в рамках НАТО», – добавил Воронько.