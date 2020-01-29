В Киеве рассказали, как Дуда «развёл» Зеленского, чтобы расшатать Украину

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Польши Анджей Дуда позволил Владимиру Зеленскому выступить с русофобской речью для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине ещё больше и попытаться отнять у неё часть регионов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила киевский журналист Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это (нагнетание русофобии и национализма – прим. ред.) приводит к дестабилизации. Сначала мы говорим о том, что Петлюра и Пилсудский наши национальные герои. Потом мы говорим, что Бандера и Шухевич наши национальные герои, и сомневаемся в том, что украинцы – это народ-победитель, что советский народ – это народ-победитель.

А потом у нас получается общий идеологический враг – сначала большевики, потом советская власть, ну и, как следствие, Россия наш общий враг, против неё надо противостоять.

Только в этом противостоянии, прежде всего, мы теряем Украину. Потому что Украина состоялась как правопреемница Советского Союза, да, того самого, который победил в Великой отечественной войне.

В 1930 годах мы вернули Западную Украину, потом Буковину, в 1954 году – Крым. То есть, Зеленский предлагает все эти достижения перечеркнуть, они ведь были «тоталитарными завоеваниями».

Я думаю, многие соседи Украины с интересом прислушались, прежде всего, сама Польша, которая эту площадку для альтернативной истории Зеленскому и предоставила, и там выступила с ним единым фронтом по конструкции, которую быстренько слепили в Вашингтоне, и позволили эти тезисы высказать.

И в Москве тоже обрадуются: «Мы же говорили, что Крым – наш. Говорили, что Донбасс русский». Донбасс, который и ушёл как раз таки потому, что начали славить Бандеру и запрещать русский язык», – отметила журналист.

Также Ирина Гаврилова уверена, что и Россия не оставит своих соотечественников на растерзание националистам, что может обернуться для Киева потерей ряда регионов.

«После этого тот же Харьковский регион, и Сумской, и любые приграничные регионы просто могут отойти к той же России. И РФ их радостно встретит, это подъём, а как же – надо спасти своих соотечественников от злых бандеровцев.

Мы сегодня уже слышали заявление Пескова, который сказал, что подобные заявления, которые прозвучали в Польше, и проводимая Зеленским политика недопустимы. Соответственно, готовится площадка для защиты наших соотечественников», – добавила она.