В Киеве рассказали о плачевном положении ВСУ

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На протяжении более чем двух лет военнослужащим ВСУ не повышают жалование, а государственный военный заказ постоянно находится на грани срыва.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками, депутат Верховной рады Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хотел бы применять такой категорической формулировки как «деморализация», но, конечно, нельзя упускать из внимания факты, которые не содействуют поднятию боевого духа армии. Мы все прекрасно знаем, что на протяжении более чем двух лет никакого повышения денежного довольствования нет, а материальный фактор стимулирования является и ещё долго будет оставаться важным.

Это, в конце концов, частичная компенсация, которую может предложить государство военнослужащим, исходя из того, что социальный пакет, который предлагает государство, сейчас далеко не идеальный, тем более, относительно армий ведущих стран мира.

Также не запланировано дополнительных расходов, увеличения денежного обеспечения не запланировано, государственный военный заказ второй год подряд находится под серьёзной угрозой срыва», – сказал Забродский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что военнослужащих ВСУ кормят тухлым мясом, в то время как украинская власть говорит, что с обеспечением всё хорошо.