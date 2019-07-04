В Киеве рассказали, почему у Порошенко истерично размахивают аргументом «реванш»

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Для окружения экс-президента Петра Порошенко и прочей майданной братии – слово «реванш» ассоциируется непосредственно с политической и юридической ответственностью за содеянное в последние пять лет.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие под словом «реванш» закладывают свою будущую политическую безопасность, потому что, если пойдут процессы, которые прямо покажут, что предыдущая власть не только крала, но и была прямо заинтересована в войне, это уже не только политическая ответственность, это уже ответственность юридическая. Именно поэтому им надо сейчас максимально сохраниться в составе будущей Верховной Рады, им надо сохранить своё влияние в обществе и попытаться максимально расширить своё будущее электоральное гетто.

Мы с вами понимаем, что это герои вчерашних дней, и просто их сейчас посадит (в Раду – ред.) определённая сила инерции. Пять лет со всех каналов, со всех СМИ провластные журналисты, «независимые блогеры» и так далее рассказывали нам, что «Рашка всё», «вэсь свит с нами», «мы йдэм в Европу» и так далее. И когда народ Украины 21 апреля дал этим ребятам чёткий ответ, они реально испугались, потому что начинают рушиться подпорки, на которых держалось их политическое, экономическое и прочее благополучие.

Потому эта акция (под Конституционным судом против отмены закона о люстрации – ред.) не последняя. К сожалению, парламентские выборы не станут окончанием политического кризиса, а лишь очередным его витком», – заявил эксперт.

«Это все должны понимать и оценивать политиков не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Потому что даже за один электрический блэкаут Крыма у Генпрокуратуры должна возникнуть масса вопросов как к исполнителям этого мероприятия, так и к его непосредственным заказчикам», – добавил Бизяев.