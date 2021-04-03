В Киеве расслабились: В этом году Россия опоздала со взятием Северо-Крымского канала

03.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия может пойти на полномасштабные боевые действия для возвращения Крыму пресной воды не ранее, чем перед выборами в Госдуму.

Об этом говорили участники эфира на канале «Украинского института будущего», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В полномасштабную войну я сейчас не верю, хотя действительно сохраняется риск военной эскалации по поводу Крыма, потому что у них есть вопрос воды. Но если говорить про такую эскалацию, то немного позже, возможно, ближе к дате выборов в Государственную думу или после них», – сказал эксперт по вопросам международной политики Илья Куса.

Его поддержал коллега, экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко, который более детально разъяснил технические подробности начала работы Северо-Крымского канала.

«Для того чтобы его запустить, этот канал, который идет из Херсонской области в Крым, нужно провести процесс замачивания. То есть где-то на месяц-полтора запускается вода, и дальше происходит процесс, который техники называют замачиванием.

Его нужно было начинать в конце февраля, а не, условно говоря, в середине апреля, если мы говорим об эскалации. Поэтому с точки зрения техники это ничего не даст для Крыма, если сейчас, не дай бог, конечно, начать боевые действия для захвата территорий, через которые можно контролировать работу Северо-Крымского канала», – пояснил Денисенко.