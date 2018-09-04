В Киеве разоблачили очередной фейк Порошенко

04.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко снова обманул свой народ, заявив о том, что Вселенский патриарх принял решение предоставить автокефалию украинским раскольникам и больше не будет советоваться с Москвой.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, никакого решения в действительности принято не было, а вся информация пошла от одного из константинопольских епископов.

«На протяжении нескольких дней распространяется информация о том, что в Константинополе принято решение о предоставлении автокефалии и так далее. Ни одного решения не принималось. Более того, сейчас президент провозглашает, что принято решение, что Константинополь имеет право единолично, без консультаций принимать решения. Не было такого – было выступление одного из епископов на синопсисе в Константинополе, которое не имеет обязующего действия, это не решение какое-то и так далее. Реально продуцируются фейки даже первыми лицами государства», – заявил Бондаренко.

Ранее посланник Вселенского Патриарха митрополит Галльский Эммануил сообщал, что в Константинополе начата процедура предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также накануне президент Украины Петр Порошенко записал на свой счет очередную «победу» – три года подковерной работы со Вселенским патриархатом привели к тому, что Константинополь решил выдавать томосы об автокефалии без учета мнения Российской православной церкви.