В Киеве разработали стратегию уменьшения численности населения ЛДНР

13.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на испытываемые трудности, среди людей, проживающих в ДНР и ЛНР, очень низкий процент положительного отношения к Украине.

Об этом на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет директор «Украинского института будущего» Виктор Андрусив, в 2015 – 2016 годах занимавший должность замглавы так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, ключевым пунктом украинской долгосрочной стратегии в Донбасса должно стать «объявление конфликта длительным».

«Основная цель нашей стратегии — реинтегрировать переселенцев, вытянуть из оккупированных территорий и России людей, которые были вынуждены оставить свои дома. Летом прошлого года наш институт проводил фокус-группы на оккупированных территориях. Исследование показало, что жизнь наших граждан в оккупации ужасна. И хотя материально она для них стабилизировалась, люди чувствуют себя брошенными, лишенными перспектив или будущего. К сожалению, процент положительного отношения к Украине тоже низкий, и, вопреки устойчивому мнению, не из-за российских СМИ», – отмечает автор.

Он предлагает начать «реализацию масштабной политики вытягивания людей с оккупированных территорий».

«Это не только наша обязанность перед своими гражданами, это еще и прагматический расчет, который будет содействовать приближению мира. Уменьшение численности населения оккупированных территорий, прежде всего рабочих, обернется увеличением затрат на их содержание. Фактически полная экономическая нежизнеспособность ОРДЛО наносит ощутимые финансовые потери Кремлю, и, если играть вдолгую, — в определенный момент эти потери станут очень ощутимы», – полагает Андрусив.

Он добавляет, что из-за массового выезда заробитчан за границу на Украине появились «серьезные предпосылки для перевозки рабочей силы».

Для реализации этой политики предлагается создать Фонд реинтеграции, который будут наполнять совместно украинский бюджет и международные партнеры.

«Ключевая задача Фонда — покупка жилья для людей с оккупированной территории и передача его в лизинг. Основанием для покупки жилья является наличие у переселенца трудового договора», – пишет Андрусив.

Кроме того, жителям неподконтрольных Киеву территорий предлагается разрешить беспрепятственно закупать на территории Украины и ввозить домой все необходимое и в любых объемах.

«Мы уверены, что разработанная стратегия предлагает новый маневр для Украины и перехват инициативы в неблагоприятной международной среде. Ведь самое плохое, что может постигнуть Украину и новую власть, — это ждать решений от наших западных партнеров, особенно на фоне возвращения РФ в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий», – резюмирует Андрусив.

Отметим, еще в свою бытность чиновником он рассказал, что предлагал аналогичную программу добровольного переселения жителей Донбасса в другие регионы Украины, что закончилось провалом. «Но, к сожалению, они не воспользовались этой программой. Местные на самом деле очень преданы этой земле. Это может поражать, насколько они держатся за свой регион», – сетовал Андрусив, к слову, галичанин по происхожденияю.

Читайте также: Корчинский требует сделать Донбасс безлюдным и заселить украинцами.