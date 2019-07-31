В Киеве рекомендуют обследовать Вакарчука в психбольнице

31.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидера прошедшей в Верховную Раду партии «Голос» Святослава Вакарчука нельзя воспринимать ни как политика, ни как общественного деятеля – особенно после его русофобских высказываний, которые заставляют усомниться в уровне интеллекта и психическом здоровье певца.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил доктор экономических наук Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голос» чисто, на мой взгляд, националистическая организация. Этот человек (Святослав Вакарчук – прим. ред.), я вообще не называю его политиком, я не могу его назвать даже общественным деятелем.

Это, скажем, просто довольно-таки убогий интеллектуально человек, который благодаря каким-то сомнительным своим талантам, с моей точки зрения. Из общения с этим человеком своего личного и моих друзей, я имею одинаковую оценку, эта оценка очень негативная, оценка как человека достаточно примитивного.

Поэтому, когда этот человек заявляет о пересмотре отношений с РФ, о пересмотре отношений с нашими братьями, когда он говорит, что: «Надо придумать систему изоляции, по сути дела, России».

Поэтому, по меньшей мере, мне кажется, что этот человек просто психически болен. Если говорить честно, как врач, может я и не имею права это говорить, но я бы, всё-таки, провёл бы его официальное медицинское освидетельствование», – подчеркнул эксперт.