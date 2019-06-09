09.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Вакарчук призвал победить Россию любой ценой

Один из подстрекателей Евромайдана украинский музыкант Святослав Вакарчук похвалился, что не выступал в РФ после 2014 года и призвал «сделать всё, чтобы остановить агрессию России».

В этом заявил признался в эфире «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что мои дела всегда говорили больше, чем мои заявления. Думаю, что «Океан Эльзы» были наиболее популярными украинскими артистами, выступавшими в России до 2014 года.

С момента, когда Россия повела себя так, как повела, с момента обращения Путина к верхней палате Думы РФ, когда он обратился с просьбой дать ему разрешение ввести войска в другие государства для якобы защиты интересов России – с того времени я больше никогда не делал никаких шагов, которые могли бы быть неоднозначными», – сказал Вакарчук.

«Россия аннексировала Крым, режиссировала и исполнила, в буквальном смысле, де-факто аннексию в Донбассе. И я всегда говорил, что нам необходимо сделать всё, чтобы остановить агрессию России», – добавил музыкант.

Напомним, накануне политолог Владимир Фесенко заявлял, что Святослав Вакарчук не представляет из себя сильного лидера, однако при помощи вывески его партии в Верховную Раду могут пробраться люди, которых отсеял Порошенко.

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