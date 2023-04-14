В Киеве решили требовать у Запада денежные надбавки для ВСУ

Вадим Москаленко .  
14.04.2023 21:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Украинская власть лишила военнослужащих надбавок в 30 тысяч гривен, а после – якобы вернула их, но тут же устами главы налогового комитета Даниила Гетманцева заявила, что денег на это нет. Однако есть вариант спросить средства с «западных партнёров».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть лишила военнослужащих надбавок в 30 тысяч гривен, а после – якобы вернула...

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«Вы говорите – можно обратиться к партнёрам, это действенный механизм? Потому что была информация, что партнёры не платят зарплату украинским военным, они дают на разные проекты, на гуманитарную помощь, но зарплата – это из бюджета Украины. Можно ли здесь найти какое-то решение?», – спросила радиоведущая.

«Если говорить про партнёров, нужно им объяснять: сейчас воюют наши солдаты для того, чтобы не воевали их солдаты. Я уверен, если бы мы проиграли, то воевали бы их солдаты, и они не воевали бы за 1000 долларов. Это, если говорить прагматически, просто про зарплату, я не говорю – честь, достоинство, чья-та жизнь, и они будут за это платить. Это надо объяснять.

Да, они говорят – мы не даём на войну, но, может быть, уже пора открывать глаза. У вас идёт наибольшая война в современной истории, а мы не даём денег на войну. При этом даём танки, артиллерию, снаряды – это какие-то двойные стандарты», – возмутился комитетчик.

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