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26.08.2021 16:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина
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В Киеве с тревогой наблюдают за дальнейшим усилением русского флота

Новости УкраиныЗа последние несколько лет Россия существенно обновила корабельный состав Черноморского флота и продолжает усиливать...

За последние несколько лет Россия существенно обновила корабельный состав Черноморского флота и продолжает усиливать его. Так, несколько дней назад в состав ЧФ был зачислен новейший базовый тральщик «Георгий Курбатов». Он войдет в состав 150-й тактический группы минно-тральных кораблей 68-й бригады кораблей охраны водного района и будет базироваться в Севастополе.

«Тральщики оккупантов активно привлекаются как к несению службы по охране захваченных украинских «вышек Бойко», так и к выполнению задач в водах Средиземного моря, в первую очередь у Сирии.

Тенденция насыщения Черного моря новыми кораблями не уменьшается с 2014 года. Это связано как с желанием поддерживать доминирование в водах региона так и с тем, что ЧФ – главный игрок в обеспечении контингента в Сирии.

Впрочем, в любой момент времени российская машина может снова повернуться против морских границ Украины и атаковать с юга», – делится своими опасениями в блоге руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут.

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Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Великобритания в качестве военной помощи передаст Украине списанные противоминные корабли HMS Blyth и HMS Ramsey, которые российские эксперты назвали «комфортными, но бесполезными».

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