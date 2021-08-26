В Киеве с тревогой наблюдают за дальнейшим усилением русского флота

За последние несколько лет Россия существенно обновила корабельный состав Черноморского флота и продолжает усиливать его. Так, несколько дней назад в состав ЧФ был зачислен новейший базовый тральщик «Георгий Курбатов». Он войдет в состав 150-й тактический группы минно-тральных кораблей 68-й бригады кораблей охраны водного района и будет базироваться в Севастополе.

«Тральщики оккупантов активно привлекаются как к несению службы по охране захваченных украинских «вышек Бойко», так и к выполнению задач в водах Средиземного моря, в первую очередь у Сирии.

Тенденция насыщения Черного моря новыми кораблями не уменьшается с 2014 года. Это связано как с желанием поддерживать доминирование в водах региона так и с тем, что ЧФ – главный игрок в обеспечении контингента в Сирии.

Впрочем, в любой момент времени российская машина может снова повернуться против морских границ Украины и атаковать с юга», – делится своими опасениями в блоге руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут.