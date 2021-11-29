В Киеве считают, что конфликт Зеленского и Ахметова – «договорняк»

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть смещён, поскольку полностью исчерпал свои функции в кресле главы государства, подписав самые резонансные и антинародные законы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Алексей Калиниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, это всё разыгрывается абсолютно искусственно (конфликт олигарха Рината Ахметова и президента Украины Владимира Зеленского и обвинение олигарха в подготовке госпереворота – ред.). Я не исключаю даже, что это согласованные действия. Я это рассматриваю, как программу по дестабилизации в стране, потому что эти процессы приводят к дестабилизации политического, социального характера. С другой стороны, пришла пора уходить Зеленскому со сцены политической, потому что он выполнил свою программу.

Если мы вспомним те законодательные акты, которые были приняты непосредственно при участии Зеленского, когда он в парламенте за принятие земельного закона, диджитализации, языковой вопрос и так далее. Всё это негативно воспринимается в обществе. Большинство этих инициатив законодательных, они негативно принимаются в обществе, как и закон об игорном бизнесе.

Следовательно, Зелеенский выполнил свою миссию, теперь ему пора уходить. Чтобы ему уйти красиво и аргументировано, сейчас проводится его смещение. Это может быть, во-первых, переформатирование в парламенте, которое выльется в импичмент, второй момент – это может быть очередной майдан у нас он такой популярный, разыгрывается на раз – два», – рассказал Калиниченко.