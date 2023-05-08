В Киеве считают постановкой скандалы вокруг ЧВК «Вагнер»

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Скандальные заявления главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов является информационной кампанией Кремля по обману Киева и Запада.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что «Вагнер» остаётся – в военном плане он делает правильно. Потому что офицерский, сержантский и рядовой состав прекрасно владеют местностью. А если вводят новых – это будут новые потери. Они делают правильно», – сказал Стариков.

Более того, он выразил уверенность, что весь раздутый Пригожиным скандал является информационной операцией по обману киевского и западного руководства.

«Я вижу это в рамках информационной войны, показывающей нашему Генштабу что есть разногласия между отдельными подразделениями, которые ведут наступление на Украину. ЧВК «Вагнер» не входит в состав Вооружённых сил РФ, но выполняет задачи в рамках единого замысла. Они показывают, что идут разногласия генералитета, что нет боеприпасов. И показывают, что развал. Ведь всегда те, кто нападает, и кто защищается, пытаются обмануть противника. Война – это путь обмана», – добавил эксперт.