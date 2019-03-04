В Киеве Севастопольский «Беркут» отказался снимать георгиевские ленты по требованию СБУ

04.03.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Бойцы севастопольского «Беркута» во время Майдана в 2014-м повязывали себе георгиевские ленты, чтобы идентифицировать друг друга среди других силовиков. Это уже тогда вызывало негодование СБУшников и представителей администрации президента, которые требовали «прекратить московскую провокацию».

Об этом в интервью телеканала «Первый Севастопольский» заявил один из бойцов «Беркута», который давал интервью с закрытым балаклавой лицом.

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«Так как сотрудников много и некоторые подразделения свои функции выполняют, нам нужны были какие-то отличительные метки придумать на форму. Побежал к Центральному рынку, забежал в военный магазин и купил – ничего в голову тогда не пришло, купил 10 метров, денег больше не было, георгиевской ленты.

Раздали ребятам, порезали на маленькие кусочки, одели на экипировку и когда приехали в Киев, нас сразу поставили на аппарат президента, мы заехали на автобусах. Когда вышли, это вызвало даже среди других сотрудников, других областей, шум. К нам подходили кураторы СБУ, охраны президента и говорят: «А почему вы одели, это же символика Москвы. Это провокация какая-то».

Мы говорим: «Это, вообще-то, наш традиционный символ, мы носим его не только на 9 Мая». Плюс, мы хотели демонстративно показать людям, которые срывали ленты с ветеранов, ордена, что именно мы не собираемся потакать их идеям и у нас есть своя идея. Мы не сняли, хотя было много проблем со стороны именно руководства, СБУ, охраны президента. Это считалось провокацией», – заявил спецназовец.

Ранее экс-командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин заявил, что в 2014 году находившиеся на Майдане подразделения «Беркута» могли легко справиться с разгоном протестующих и остановить переворот.