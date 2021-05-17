В Киеве ширятся панические настроения из-за новостей про «Северный поток-2»

17.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Если ранее транзит российского газа в Европу через Украину был предохранителем от российского вторжения, то теперь вес этого фактора стремится к нулю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет политолог Валентин Бушанский, ранее заявлявший о готовности участвовать в «разделе России».

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«25 января возобновлено строительство газопровода «Северный поток-2». Пропускная способность двух его веток – А и Б — 55 миллиардов кубических метров. Это именно тот объем, который ежегодно прокачивается украинской ГТС. Осталось проложить 12 километров нитки Б и почти 85 километров нитки А. Завершение проекта запланировано на август.

Поэтому риторические вопросы: на какой объем транзита может рассчитывать Украина, начиная с сентября? Как изменится оценка украинского фактора в контексте энергетической безопасности Европы? До сих пор труба, по которой шел на запад российский газ, была одним из предохранителей дальнейшего развертывания военной агрессии против Украины. Теперь вес этого фактора стремится к нулю», – считает Бушанский.

Примечательно, что подобного рода мысли высказывал также и депутат ВР прошлых созывов, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, по словам которого, достройка «Северного потока-2» развяжет России руки на Украине.