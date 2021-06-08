В Киеве скончался нацист, призывавший уничтожить Москву

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве на 94-м году жизни скончался видный нацистский коллаборационист, экс-боевик ОУН-УПА Орест Васкул.

Об этом сообщили в группе Facebook «Украинское информационное пространство», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О подробностях смерти в местных СМИ не сообщается.

Орест Васкул (позывной «Гранит») родился в 1928 году в селе Серафинцы Ивано-Франковской области. В 1943 году записался добровольцем в дивизию СС «Галичина». Был председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА.

В 1944 году в ходе битвы под Бродами был захвачен бойцами Красной армии (якобы в результате контузии), и был осуждён к 25 годам концлагерей и лишению прав. Один раз бежал, но был пойман.

Согласно решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден и реабилитирован 25 июня 1956 года. После освобождения поселился под Киевом.

Старый нацист отметился и после развала Советского Союза. Так, он неоднократно учувствовал в националистических сходках, а также в 2015 году от лица всех ветеранов СС «Галичина» заявлял, что «Москва должна быть уничтожена».

Напомним, накануне под Киевом в городе Белая Церковь на 95-м году жизни умер один из командиров ОУН-УПА Теодор Дячун.