В Киеве смакуют, как ловко затягивают Минский процесс

11.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Попытка введения в переговорный процесс в Минске бежавших из Донецка антироссийских пропагандистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша – шаг команды Владимира Зеленского с целью «дезориентировать противника».

Такую версию в эфире «Громадского радио» озвучил глава парламентской фракции «Голос», бывший пропагандист киевского еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подобный ход никоим образом существенно на ход переговоров не влияет. Это тактический ход, и я могу только догадываться. Но при всём моём уважении к Казанскому и Гарлошу, которых я хорошо знаю, никоим образом это на процесс не повлияет. Я думаю, это идея Резникова, чувствуется его рука, его стиль», – отметил депутат.

«Для чего делают такие шаги, условно говоря, можно поделить на четыре цели. Первая – сорвать переговоры. Я не думаю, что это тот вариант. Второе – затянуть переговоры. То есть, делать какой-то неожиданный для противоположной стороны шаг, который каким-то образом затягивает переговоры, они собираются с мыслями и так далее. Такой вариант может быть, но тогда непонятно, для чего мы затягиваем, если мы говорим, что Украине надо ускорять процесс.

И третий вариант – когда нет плана, нужно сделать какой угодно шаг, о котором бы говорили. Какого-то серьёзного прогресса добиться невозможно, и потому надо делать какой-то яркий неожиданный шаг, который будут обговаривать.

Ну и четвёртый вариант – получить какое-то тактическое превосходство. Например, поставить вопрос о размытии монополии непризнанных республик в минском процессе. Они доводят ситуацию до абсурда, предлагая вместо самопровозглашённых республик людей, которых сами выбрали по неизвестным мне принципам. Но подчеркну, что на общую температуру по палате это не влияет никоим образом», – рассказал Рахманин.