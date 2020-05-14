14.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Политика, Россия, Украина
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В Киеве снова паникуют: Москва и Берлин решают судьбу Украины


Несмотря на то, что Берлин и Москва решают судьбу Украины без участия киевских представителей, президент Владимир Зеленский не удосужился публично возмутиться этим игнорированием мнения Киева.

Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский политолог Сергей Таран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецпредставитель Путина Козак встретился в Берлине с представителями канцлера Германии обсудить «украинский вопрос». Вас, конечно, не удивило немедленное решительное заявление президента Зеленского, что судьба Украины не может решаться без Украины. Не удивила, потому что ее тупо не было», – возмутился Таран.

Он негодует, что западные партнёры Украины не удосужились даже проинформировать Киев о ходе и подробностях переговоров, что якобы противоречит неким международным нормам.

«Во времена Зеленского принцип «ничего об Украине без Украины» был безнадежно забыт. Вероятно кто-то из украинских чиновников и попытается оправдаться, сказав, что они «в курсе» о чем говорят о нас в Берлине, Москве или Вашингтоне. Но никаких подробностей они вам не назовут. О подробностях мы снова узнаем из европейских СМИ и от российских пропагандистов.

По международным нормам наши партнеры имели бы нас проинформировать о ходе и результатах переговоров относительно будущего нашей страны, но судя по всему, говорить в Киеве им просто не с кем», – резюмировал Таран.

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