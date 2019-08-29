В Киеве снова требуют вернуть Крым в обмен на отмену санкций

29.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Разговор о снятии санкций с России может начаться лишь тогда, когда она вернет Крым и Донбасс Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Елисеев назвал неприемлемыми предложения олигарха Игоря Коломойского, озвученные им в недавнем интервью, о возможной отмене части антироссийских санкций, которую в качестве поощрительной меры могла бы сделать Украина.

«Если посмотреть на его предложения, то для нас такой подход неприемлем. Потому что, прежде всего, как в анекдоте, – сначала стулья. То есть сначала Россия должна вернуть нам территорию, должна вывести свои войска, мы должны восстановить суверенитет на Донбассом. Кстати, не забывайте, что еще есть Крым, потому что санкции введены и в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, а уже потом можно говорить о любых санкционных режимах, послаблениях или, скажем, отмены и так далее», – сказал экс-чиновник.

«Причиной введения санкций было не то, что Запад так захотел, а нарушение норм международного права. Именно потому они были введены. Соответственно, снятие их должно быть когда эти нормы международного права будут восстановлены, и уважение к ним. Они должны сначала это выполнить, восстановить нормы международного права, вернуть территории, а потом мы можем говорить об отмене или не отмене санкций», – заявил Елисеев.